Milletvekili Çelik: “Ulusal güvenliğimiz kırmızı çizgimizdir”

AK Parti Antalya Milletvekili ve 27’inci dönem Milletvekili adayı Sena Nur Çelik, 24 Haziran seçim çalışmalarını Alanya’da sürdürdü. Çelik, Alanya’nın Asmaca, Bademağacı, Obaalacamii ve Kızılcaşehir Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Mahalle toplantılarında hemşerilerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Vekillerini sevgi gösterileriyle karşılayan Alanyalılar, güçlü lider, güçlü meclis ve güçlü Türkiye için Cumhur ittifakına yüksek sesle destek verdi.

“Mehmetçik Çanakkale ruhuyla destan yazdı”

Sena Nur Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin milli ve yerli savunma sanayi ile teröristlere geçit vermediğini kaydetti. Türkiye’nin ulusal güvenliğine dikkat çeken Çelik, “15 Temmuz ihanet girişiminden 40 gün sonra sınırlarımızdaki terör tehdidini ortadan kaldırmak için önce Fırat Kalkanı Harekatı ile önemli bir adım attık. Kahraman askerlerimiz 3 bine yakın DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdi. El - Bab bölgesi teröristlerden temizlendi. PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütleri kanton ilan ettikleri Afrin bölgesinden Hatay ve Kilis’e son bir yılda 700 saldırı gerçekleştirdi. Ülkemizin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sınır güvenliğimizi sağlamak için uluslararası hukuka uygun olarak 20 Ocak’ta Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattık. Çanakkale ruhuyla mücadele eden Mehmetçiğimiz milli ve yerli silahlarımızla destan yazdı. Teröristler sivilleri canlı kalkan yaptı, askerlerimiz masumların zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösterdi. Operasyonlarda sivillerin kullandığı binalar zarar görmedi. Mehmetçiğimiz masum halka merhamet elini de uzattı. Terör zulmünden kurtulan bölge halkı Türkiye’nin insani yardımlarıyla huzura kavuştu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile sınırlarımızda 4 bin kilometrelik alan terörden arındırıldı” şeklinde konuştu.

“Savunmada yerliliği yüzde 65’e çıkardık”

Terörle mücadele konusunda net mesajlar veren Çelik, “Bugün Türkiye kendi silahlarını üreten bir ülke haline geldi. Terörle mücadelemizi kendi iHA’larımız, SİHA’larımız ve tanklarımızla yürütüyoruz. Son operasyonlarla terör örgütlerine ağır darbeler vuruldu. Savunma sanayimizde yerli üretim oranını yüzde 20’lerden yüzde 65’lere çıkardık.

Milli insansız savaş uçağımızı 2023’e kadar hayata geçirmek için çalışıyoruz. Altay tanklarında seri üretime geçmeyi önceliklerimiz arasına aldık. Hükümetimizin başlattığı en büyük deniz projesi Havuzlu Çıkarma Gemisi (LPD) donanmamıza dahil olacak. Uzun menzilli füze projelerimizi de tamamlamayı planlıyoruz. Yeni dönemde savunma sanayimiz çok daha güçlü hale gelecek, terörle mücadele hızlanacak.”

“Ülkemizin hızına hız katacağız”

16 yılda Türkiye’nin yeni yatırımlarla yükseldiğini belirten Çelik; “3’üncü Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray gibi mega projeleri hayata geçirdik. AK Parti Hükümeti döneminde 25 bin 200 kilometre bölünmüş yol yaptık. Hayatları birbirine bağladık. Antalya’yı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 918 km’ye; ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 868 km’ye uzattık. Antalya’daki karayolu ağını bin 786 km’ye ulaştırdık. Antalya - Alanya Otoyolu’nu ve hızlı tren projeleri hızla ilerliyor. 24 Haziran’da sandıktan çıkan zaferle ülkemizin ve Antalyamızın hızına hız katmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, iftarda Oba Mahallesi’nde Zülfiye Kültür’ün evine misafir oldu. İftardan sonra Hacımehmetli - Dinek Mahallesi’nde hemşerileriyle bir araya geldi. Hemşerileri vekillerine tablo hediye etti. Çelik, Dinek Mahallesi’ndeki taksi durağında taksicilerle sohbet etti. Sahur vaktinde ise Alanyalılara çay ve simit dağıtan AK Partili gençlerin Ramazan heyecanına ortak oldu.