Diğer
Kategoriler
18 Kasım 2017 17:31

Milletvekili Enç: “2019 da ya olacağız ya öleceğiz”

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, 2019 seçimlerinin yaklaştığını ve bu seçim daha önemli olduğunu belirterek, “2019 da ya olacağız ya öleceğiz” dedi.

Milletvekili Enç: “2019 da ya olacağız ya öleceğiz”

18 Kasım 2017 17:31


AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti il Kadın Kolları Başkanı Tülay Özçay ile birlikte AK Parti Korkuteli ilçe Teşkilatı’nı ziyaret etti. İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Kadın Kolları İlçe Başkanı Tülay Yıldız ve partililer tarafından karşılanan Enç, ilçe binasında ilçe yönetimi, Belediye meclis üyeleri, ilçe teşkilatı ve kadın kolları ilçe yöneticileri ile birlikte kahvaltı yaptı.


Partililerle sohbet eden Enç, AK Parti olarak sadece seçim döneminde değil, her zaman halkın yanında olduklarını söyledi.


2019 seçimlerinin yaklaştığını belirten Enç, “AK Partide tek bir dişli değil tüm dişliler çalışır. 2019 seçimleri yaklaşıyor, her seçim her döne önemli di fakat bu seçim daha önemli. 2019 da ya olacağız ya öleceğiz. 2019 da büyük bir zafer kazanmalıyız” dedi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
19
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç