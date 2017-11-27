Milletvekili Tekin, Döşemealtı’nda

CHP eski Genel Sekreteri İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile kahvaltıda buluştu. Tekin, daha sonra parti binasına geçerek kendisini bekleyen partililer ve vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Döşemealtı Belediyesini ziyaret eden Gürsel Tekin, Başkan Genç’ten ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi aldı. Kısa süre önce Çevre Koruma kategorisinde ödüle layık görülen Döşemealtı Kent meydanını gezen Tekin, 3 boyutlu Atatürk sülieti önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Belediye Başkanı Genç ile birlikte Ekolojik Kreş’i ziyaret eden Gürsel Tekin, öğretmen ve velilerle sohbet edip çocuklarla şakalaştı.

İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Belediye Başkanı Turgay Genç ve beraberindekiler daha sonra yapımı devam eden Döşemealtı Hastanesi inşaatını gezdi. Burada işçilerle sohbet eden Tekin, daha sonra yetkililerle birlikte inşaatı gezerek bilgi aldı.