Milletvekili Uslu: “24 Haziran’da yeni bir zafer yazacağız”

Uslu, “Şimdi tüm kazanımları kalıcı hale getirme, taçlandırma dönemindeyiz. 24 Haziran’da Milletimizle beraber yeni bir zafer yazacağız” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili Adayı Canbey Çetin seçim çalışmalarına Korkuteli ilçesinde devam etti. Korkuteli İlçe Teşkilatını ziyaret eden Uslu ve Çetin’i, AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve teşkilat üyeleri karşıladı. İlçe Teşkilatında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "İnşallah 24 Haziran’da yeni bir zafer yakalayacağız. Yeni sistemin ilk başkanını seçeceğiz. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı Başkan yapacak, Hükümet güçlü, meclis güçlü olacak" dedi.

“Mantarcılığa destek artarak sürecek”

Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli mahallelerinde mantar üretimi konusunda fikir alışverişinde bulundu ve hayvancılık yapan çiftçilerin çiftçi mallarını koruma sistemi hususundaki taleplerini aldı. Atay Uslu, mantarcılığa destek çalışmalarını takip ettiğini ifade etti. Uslu, Korkuteli için mantar üretiminin önemine değinerek, ilçede mantarcılığı geliştirmek için üreticilerin destekçisi olmaya devam edeceğini belirtti.

Atay Uslu, "AK Partinin tabelasını millet astı. AK Parti siyaset anlayışını değiştirdi. Eser siyasetini, hizmet siyasetini, yerli ve milli siyaset anlayışını benimsedi ve uyguladı. Şimdi tüm bu kazanımları kalıcı hale getirme, taçlandırma dönemindeyiz. 24 Haziran’da Milletimizle beraber bir zafer yazacağız. Yola devam kararıyla beraber hedefimiz ileri, daha ileri olacak. Daha çok yatırım, daha güçlü Türkiye olacak. Yaparsa AK Parti Yapar. Vakit Hizmet Vaktidir, Vakit Türkiye Vaktidir. "

Bölünmüş yol yapmaya devam

Antalya Milletvekili Atay Uslu, Korkuteli-Elmalı ve Korkuteli-Bucak bölünmüş yol çalışmalarında inceleme yaptı, çalışmaların gayet hızlı ve güzel gittiğini ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Canbey Çetin ardından sırasıyla Korkuteli’de İmecik, Avdan ve Ulucak Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet ettiler. Vatandaşın sorularını cevaplayan Uslu ve Çetin yeni hükümet sistemini anlattılar.