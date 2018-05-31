Milletvekili Uslu: “24 Haziran’dan sonra Türkiye şahlanacak”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Canbey Çetin ile birlikte, 24 Haziran Genel Seçim çalışmalarına Korkuteli ilçesi’nde sürdürdü. Milletvekili Atay Uslu, programına AK Parti İlçe başkanlığını ziyaret ederek başladı. Uslu ve Çetin, Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Kadın Kolları Başkanı Tülay Yıldız ve teşkilat üyeleri ile birlikte İmecik, Avdan ve Ulucak Mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Vatandaşlarla buluşan Uslu, Korkuteli’nden güçlü bir destek istedi. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve bolluk olduğunu ifade eden Milletvekili Atay Uslu, Birlik, beraberliğin daim olmasını dileyerek, ülke olarak bize engel koymak isteyenlere fırsat verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemde yaşanan döviz artışına değinen Uslu, “15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi ile yapamadıklarını döviz artışı ile ekonomik darbe olarak yapmak istiyor. Bizi durdurmak için her türlü yola başvuruyorlar. Milletimiz oyunları görmekte ve bilmektir. Milletimiz, 24 Haziran’da bir kez daha onların oyunlarını bozacak ve ülkemiz üzerinde operasyon yapılmasına müsaade etmeyecektir. Milletimiz milli ve yerli olmayanlara dersini bir kez daha sandıkta verecektir. Biz Milletimizle kucaklaşmaya devam edeceğiz. Biz Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vakit Türkiye Vakti, Tam Yol İleri. Daima ileri” dedi.

Uslu, “Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda yaptığımız Anayasa değişikliği sayesinde 24 Haziran’dan sonra Türkiye şahlanacak. Milletin desteği ile 16 Nisan referandumunda kabul ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimizde Türkiye’nin önünü kimse kesemeyecek. 24 Haziran’da milletimizin Tam Yol İleri Kararı ile hızımıza hız katacağız. 24 Haziran Yeni bir milat olacak, Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında, AK Parti kadrolarıyla 24 Haziran’dan sonra Vakit Türkiye Vakti olacak” dedi.

Milletvekili Atay Uslu’ya Esnaf bakanlığı gibi bir bakanlığının olacak mı sorusuna, AK Parti hükümeti Bakanlıkların çoğunu birleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi Esnaf Bakanlığı gibi bir açıklaması var. Bizde mevcut Bakanlıkların çoğunu birleştireceğiz” dedi.