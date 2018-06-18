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18 Haziran 2018 10:26

Milletvekili Uslu: “AK Parti yapmayı vaat ediyor”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "24 Haziran Seçimleri ülkemiz için büyük önem taşıyor.

Milletvekili Uslu: “AK Parti yapmayı vaat ediyor”

18 Haziran 2018 10:26

AK Parti yapmayı vaat ediyor, diğerleri yıkmayı vaat ediyor. AK Parti büyük projeleri hayata geçirmeyi vaat ediyor, diğerleri durdurmayı" dedi.


AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili Adayı Canbey Çetin 24 Haziran Genel Seçimleri için Elmalı ilçesinde Yuva Mahallesinden sonra Büyük Söğle, Küçük Söğle, Gecmen, Eskihisar, ve Akçay Mahallelerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek seçimlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için destek istediler


Uslu, Yuva Mahallesi ziyaretinde, "24 Haziran Seçimleri ülkemiz için büyük önem taşıyor. AK Parti yapmayı vaat ediyor, diğerleri yıkmayı vaat ediyor. AK Parti büyük projeleri hayata geçirmeyi vaat ediyor, diğerleri durdurmayı. AK Parti Türkiye’nin mega projeleri olan yerli arabayı, Dünyanın en büyük havalimanını, Kanal İstanbul’u yapmak istiyor diğerleri ne gerek var diyor. Ülke menfaatine, millet hayrına olan tüm projeleri biz yapmak isterken onlar durdurmak istiyor" dedi.


Uslu ve Çetin’e programlar süresince Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, AK Parti Elmalı İlçe Başkanı Mustafa Başkaya ve teşkilat üyeleri eşlik etti.




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