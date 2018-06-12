Milletvekili Uslu, Antalya- Kumluca yolunu inceledi

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 24 Haziran Genel Seçim çalışmalarına Kumluca ilçesinde devam etti. Kumluca Sanayi Sitesinde, Sanayi Sitesi Kooperatifi yönetimi ve Sanayi Sitesi esnaflarını tek tek ziyaretti. Günay tesislerinde İftar için piknik yapan Kumlucalıları tek tek selamlayan Atay Uslu, daha sonra Gerçenler Mahallesi Muhtarı Serkan Ersoy’un kurduğu iftar sofrasında vatandaşlar ile buluştu.

Milletvekili Atay Uslu, iftar sonrası Kumluca ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Murat Günay, Finike Şoförler Odası Başkanı Ziya Aydemir ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 26 Şubat’ta heyelan nedeniyle çöken Antalya- Kumluca karayolundaki çalışmaları inceledi. İftar sonrası şantiyeyi ziyaret eden ekibi, Karayolları 13’üncü Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu karşıladı. Bölge Müdürü Çobanoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi alan ekip, daha sonra 13 Haziran tarihinde trafiğe açılması planlan anayolu gezdi.

Uslu, "Bizi durdurmak isteyenler var. Başaramayacaklar. Bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindirmeyecekler, bizi bölemeyecekler. Türkiye’nin şahlanışını durduramayacaklar. Bu gün Dünya’da Türkiye konuşuluyor. Türkiye ne yapıyor diye herkes bizi takip ediyoruz. 2023, 2053, 2071 için Tam Yol İleri" dedi.