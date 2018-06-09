Milletvekili Uslu: “Antalya’ya hizmet etmek büyük bir onurdur”

Antalya Milletvekili Atay Uslu ve Milletvekili Adayı Canbey Çetin 24 Haziran Genel Seçim çalışmalarına Akseki ve İbradı İlçelerinde devam etti. Adaylar İlk olarak Akseki teşkilatı ile Güçlüköy Mahallesini ziyaret ettiler, ardından Akseki merkezi ve Cevizli Mahallesinde vatandaşlarla buluştular. Adaylar Akseki ziyareti ardından İbradı ilçesine geçtiler. Milletvekili Adayları İbradı ilçesinde sırasıyla Üzümdere, Maşat, Ormana Mahallelerinde ve İbradı Merkezde vatandaşlar ve esnafla sohbet ettiler, 24 Haziran zaferi ile Şahlanarak yoluna devam edecek Türkiye üzerine sohbet ettiler.

“Kültür turizmi, organik tarım trendine tam destek”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, "Antalya’nın her yeri bir başka güzel. Sahili, denizi güzel, yaylası, Torosların arkasındaki ilçeleri farklı güzel. Antalya’nın her noktasına hizmet için yoldayız. Antalya’mıza 16 yılda 29 milyar TL, eski parayla 29 Katrilyon yatırım yapıldı. Şimdi Turizm ve Tarım şehri olan Antalyamızı Kültür Turizmi, Organik Tarım şehri haline getiriyoruz. Bu trende tam destek” dedi.

“İnsanı dinlendiren, gençleştiren ve kucaklayan coğrafya”

İbradı ve Akseki’nin kültür turizmi açısından insanı dinlendiren düğmeli evlere, insanı gençleştiren Altınbeşik mağarasına, insanı kucaklayan kültüre sahip nadide yerlerden olduğunu ifade eden Uslu, “Meyvenin en güzeli, en lezzetlisi yetişiyor bu coğrafyada. Akseki ayrımı-İbradı yolunu yaptık. Akseki-Manavgat yollarımız, İbradı-Gembos-Antalya yollarımız, tünellerimiz yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Menderes Türel için uzak yakın yok, Akseki’ye, İbradı’ya hizmet var, Antalya’nın her karışına çok güzel yatırımlar var" diye konuştu.

“Aşkı Antalya olan AK ekibiz”

Atay Uslu konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye başkanıyla, Belediye Başkanlarıyla, Milletvekilleriyle tek derdi, tek aşkı Türkiye, Antalya olan bir AK Parti ekibimiz var. Evet AK Parti Yapar, Yaparsa yine Recep Tayyip Erdoğan yapar. Antalya’yı Seviyorum. Havasını, suyunu, sahilini, yaylasını seviyorum. En önemlisi İnsanını Seviyorum. Antalya’lıya hizmet etmek büyük bir onurdur. "

Milletvekili Atay Uslu Ormana’da ve İbradı’da İftar programlarına katılarak, hemşerileriyle sofrayı paylaştı. Milletvekili Adaylarına programları boyunca AK Parti İbradı İlçe Başkanı Hasan Yürüyen ve teşkilat üyeleri eşlik etti.