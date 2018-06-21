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21 Haziran 2018 11:11

Milletvekili Uslu: “Batı Antalya Havalimanını yapıyoruz”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, seçim çalışmalarına Kaş ilçesinde devam etti.

Milletvekili Uslu: “Batı Antalya Havalimanını yapıyoruz”

21 Haziran 2018 11:11


Milletvekili Atay Uslu, Kaş’ın Kalkan, Yeşilköy, Ova, Kınık, Çavdır ve Palamutlu Mahallelerinde esnaf ziyaretleri yaptı, vatandaşlar ile bir araya gelerek sohbet etti. Uslu, Çavdır Mahalle ziyaretinde Kaş’a yapılan yatırımları anlattı ve Antalya’nın 3. Havalimanın Kaş-Demre arasına yapılacağını ifade etti. Atay Uslu, "4 milyon yolcu kapasiteli Batı Havalimanı için kazmayı vurma Vakti geldi. Projelendirme yapıldı şimdi inşaat başlatacağız. İnşallah 2022’de ilk uçağı indireceğiz. Hem yolcu hem de lojistik taşımaya uygun bir havalimanı olacak. Birileri olmasın dese de biz milletimiz için üretmeye, eserler inşaa etmeye devam edeceğiz. Devam, İleri, Daha İleri. Vatandaşımız 24 Haziran’da da yıkmayı vaat edene değil yapana oy verecektir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye 24 Haziran sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şahlanacak, hızına hız katacaktır. Ülkemiz Son 16 yılda 3,5 kat büyüdü, yeni sistem işe 15 yılda 10 kat büyüyecektir" dedi.


Atay Uslu’ya, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş, Belediye Meclis Üyeleri, gençlik grubu ve teşkilat üyeleri eşlik etti.




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