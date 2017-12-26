Milletvekili Uslu: “Batı Antalya’ya Üniversite yakışır”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulunda verilen arayı Antalya’da ziyaretler gerçekleştiriyor. Kumluca’da faaliyet gösteren Özel Eğitim Kurumlarını ziyaret eden Uslu, ilçeye kaliteli ve donanımlı eğitim kurumları kazandırdıklarını söyledi. Özel okul sahiplerini tebrik eden Atay Uslu, "Batı Antalya eğitim kalitesi açısından önemli bir yere geldi, farklı eğitim alanlarından okullarımız faaliyet gösteriyor. Batı Antalya’nın eksiği üniversite ve onu da kazandırmak için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun kaptanlığında, 7 AK Parti milletvekili çalışıyoruz. Batı Antalya’ya bir üniversite yakışır" dedi.