Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 10:06

Milletvekili Uslu: “Batı Antalya’ya Üniversite yakışır”

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Antalya’da eğitimde standardının yükseldiğini, Batı Antalya’ya bir üniversite yakışacağını söyledi.

Milletvekili Uslu: “Batı Antalya’ya Üniversite yakışır”

26 Aralık 2017 10:06


AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulunda verilen arayı Antalya’da ziyaretler gerçekleştiriyor. Kumluca’da faaliyet gösteren Özel Eğitim Kurumlarını ziyaret eden Uslu, ilçeye kaliteli ve donanımlı eğitim kurumları kazandırdıklarını söyledi. Özel okul sahiplerini tebrik eden Atay Uslu, "Batı Antalya eğitim kalitesi açısından önemli bir yere geldi, farklı eğitim alanlarından okullarımız faaliyet gösteriyor. Batı Antalya’nın eksiği üniversite ve onu da kazandırmak için Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun kaptanlığında, 7 AK Parti milletvekili çalışıyoruz. Batı Antalya’ya bir üniversite yakışır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
20
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç