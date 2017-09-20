Milletvekili Uslu, domates fidelerini toprakla buluşturdu

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre’de çiftçileri ziyaret etti. Çiftçilerle birlikte ilk fideleri toprakla buluşturan Uslu, Türkiye’de örtü altı alanlarda üretilen sebze-meyve miktarının 10 yılda yaklaşık yüzde 50 artış gösterdiğini söyledi. Uslu, “Bu gün ilk domates fideleri diken hemşerilerimize, çiftçilerimize kolaylıklar ve bereket diledik. Eylül ayı itibariyle fideler toprakla buluşturulmaya başlanıldı. Bu Fidelerin yetiştirilmesi bir aydan fazla sürüyor. Örtü altında toprağa dikiminden sonrasında ise fideler cinsine göre, 75 ila 90 gün arasında ürün vermeye başlayacak. Çiftçimiz en az 120 gün bu fidelere bir bebeğe bakarcasına bakıyorlar, özen gösteriyorlar ve ürünü alabiliyor. Yaklaşık 120 gün sonraki ilk üründen sonra cinsine göre en az 3 ay daha ürün verme süresince özenli bakım devam etmek zorunda. Zor ve zahmetli bir iş. Her fideye ayrı bir özen gösteriliyor. Çiftçinin emeğinin karşılığını alabilmesi için desteklerimiz hep devam edecek" dedi.

Domatesin ihracat pazarını büyütme çalışmalarının sürdüğünü belirten Uslu, “Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Cumhurbaşkanı Putin ile görüşmesinde terör, Suriye krizi, Orta Doğu gibi hayati konuların yanında Domates de ana gündem maddesiydi. Görüşme bitince yapılan ortak açıklamada Domates dışında anlaştık denildi. Domates ihracatında anlaşılamaması bizi üzdü. Ancak görüldü ki, çiftçimizin bir sorunu varsa, domatesin ihracı sorunu varsa, artık o konu Cumhurbaşkanın da derdi oluyor. Eskiden domates para etmeyince Antalya’daki yetkililer hatta ilçedeki yetkililer bile duymazdı. Şimdi ise bizzat Cumhurbaşkanımızca, Hükümetimizce takibe alınıyor ve devletin gündemi oluyor, Moskova’da bile ana dosya oluyor. İşte millet için çalışan devlet, işte milletinin derdiyle dertlenen Cumhurbaşkanı. Pazardaki ihracat sorunu konusu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yakın takibinde. O konuda müjdeli haberler vermek için çalışmalar yapılıyor. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’yı da seraları incelemek, çiftçimizi de dinlemek üzere bölgemize davet ettik. Çiftçimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonda çiftçilerimizin bol, bereketli ve afetsiz bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Örtü altında 41 çeşit meyve sebze

Öte yandan, kayıtlara göre örtü altı tarım ile geçen yıl 41 çeşit sebze ve meyve yetiştirildi. Toplam üretimin yarıdan fazlasını ise domates oluşturdu.