Milletvekili Uslu, seçim çalışmalarına devam ediyor

Antalya Milletvekili Atay Uslu, sabah saat 5.30 itibariyle ilk olarak Kumluca Toptancı Halinde Tüccar ve Komisyoncuları ziyaret ederek bereketli kazançlar diledi ve 24 Haziran Genel Seçimleri için destek istedi. Ardından sırasıyla Beykonak ve Mavikent Toptancı Hallerinde Tüccar ve Komisyoncuları ziyaret ederek çalışmalarını sürdüren Uslu’nun diğer programı Kumluca Sanayi Sitesi oldu. Sanayi Sitesinde esnafları tek tek ziyaret eden Atay Uslu, daha sonra Meydan Mahallesi’nde vatandaşlar bir araya geldi. Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Tarım İl Müdürü ve yetkililerle doludan hasar gören seraları ve bahçeleri inceleyerek, üreticilere geçmiş olsun dediler.

“Üreticilerimize geçmiş olsun”

Milletvekili Atay Uslu’nun son durağı Hacıveliler Mahallesi oldu. Geçen Cumartesi günü dolu ve fırtına yaşandığı Mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet eden Atay Uslu, Kumluca, Finike, Demre’de doludan etkilenen çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekenin yapılması için ilgilileri talimatlandırdığını ifade etti.

Kanal İstanbul ile büyük kazanç sağlayacağız

Atay Uslu, "Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti de projeleriyle konuşur. Müzmin muhalefet laf üstüne laf koyuyor, biz ise taş üstüne taş koymaya devam ediyoruz. Biz Milletimize büyük hizmetler yapacağız diyoruz, onlar yıkacağız durduracağız diyor. Kanal İstanbul projesini hayata geçireceğiz diyoruz onlar durduracağız diyor. Kanal İstanbul bizim için çok önemli bir proje. 1936 Montrö Anlaşması gereği, İstanbul Boğazından ticari gemiler ücret ödemeden geçmekte. Hatta anlaşma gereği biz de onlara ücretsiz kılavuzluk hizmeti vermekle, trafik güvenliği sağlamakla görevliyiz. Hem yabancı gemiler bedava geçiyor hem de geçiş trafiğini ücretsiz düzenliyoruz. Kanal İstanbul projesi sonrasında bedava vermek zorunda olduğunuz kılavuzluk görevimizi yaparken, geçiş trafiği için Karadeniz’de, Marmara’da gemiler bekleyecektir, bekletilecektir.

Acil geçmek isteyenler ya da beklemek istemeyenler Kanal İstanbul’dan geçecek, geçiş kirası ödeyecek böylelikle ülke ekonomisine büyük bir gelir sağlamış olacağız. Bugün Süveyş Kanalı Mısır ekonomisine yıllık 8 milyar dolar gelir getirmekte. Kanal İstanbul ile biz de ülke ekonomisine büyük kazanç sağlayacağız. "

Milletvekili Atay Uslu’nun 18 saatlik seçim programı boyunca Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Arif Yavuzer, Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat üyeleri eşlik etti.