Milletvekili Uslu: “Yanan bölge tekrar ağaçlandırılacak”

Antalya'nın Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesinde meydana gelen orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu, “70 hektar bir orman yandı, bir iki evde ve bazı seralarda zararlar oluştu. Yanan bölge tekrar ağaçlandırılacak” dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca İlçesi Mavikent Mahallesinde meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarını inceledi. Yangında soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Uslu, “Yaklaşık 70 hektar bir orman yandı, bir iki evde ve bazı seralarda zararlar oluştu. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Atay Uslu, Bakanlığın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Kumluca ve komşu ilçe Belediyelerinin, Orman Teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Kumluca yangın bölgesine bizzat gelerek Çalışmaları koordine ettiğini ifade ederek, "Yangına 9 helikopter, 5 Amfibi Uçak, 90 Arazöz, 30 iş makinesi ve 400 yangın işçimizle çok hızlı bir şekilde müdahale edildi ve yangın 24 saat geçmeden tamamıyla söndürüldü. Yaralı ve can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

“Ağaçlandırılacak, takipçisiyiz”

Antalya Milletvekili Atay Uslu, yangından etkilenen yerler ranta açılacak söylentilerine de tepki göstererek, "Kimse şüphe etmesin, burası çok kısa sürede eski haline getirilecek, yeşillendirilecektir. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli yanan bölgenin ağaçlandırılması talimatını hemen vermişlerdir. Geçmiş yıllarda Adrasan yangını sonrası bölgede otel yapılacak ranta açılacak diyenler çıktı. Şimdi gidip Adrasan'da büyüyen fidanları görsünler. Bu gün aynı zırvaları tekrarlayanlar, AK Partiyi anlamak istemeyenler, bizim yeşili, ağacı sevdiğimizi bilmek istemeyenler. 17 yılda yaklaşık 4 milyar fidan diken AK Parti hükümetlerimizdir. Biz yalnızca insanların değil doğanın, çevrenin, ağaçların, kelebeklerin, balıkların, kuşların da Vekilleriyiz, temsilcileriyiz. Geçmişteki Adrasan yangını sonrası bölge nasıl yeniden ağaçlandırıldı ve yeşerdiyse; Mavikent'te de yanan alan tekrar ağaçlandırılacaktır. Bu konunun takipçisiyiz."