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Mimari Restorasyon öğrencilerine teknik gezi

Akseki Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, gerçekleştirilen teknik gezilerle teorik bilgilerini saha tecrübesi ile pekiştirme fırsatı buldu.


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu Mimari Restorasyon programı 1. Sınıf öğrencileri bölgedeki farklı mimari eserleri tanımak ve yapılan restorasyon uygulamalarını yerinde incelemek üzere koordinatörlüğünü öğretim görevlileri Meydan Palalı ve Zeynep Merve Toksöz'ün yaptığı teknik geziye katıldı.


Alanya Alaaddin Keykubat üniversitesi Akseki Meslek Yüksek Okulu mimarı restorasyon programı Öğretim görevlisi Meydan Palalı yaptığı açıklamada, Mimari Restorasyon Programının Akseki'de bu yıl açıldığını ve öğrencileri tarihi Akseki- Sarıhacılar kervan göç yolunun ve Sarıhacılar mahallesinde bulunan düğmeli evlerinin restorasyon uygulamasını yerinde incelemek için teknik gezi düzenlediklerini söyledi.


Öğrenciler restorasyonu gerçekleştiren ustalardan birinci ağızdan teknik bilgiler edindiğini söyleyen Palalı, "Bu tür teknik gezilerin hem bölge hem de öğrenciler için çok önemli. Farklı mimarlık ve restorasyon uygulamalarını yakından tanımak için Antalya'nın diğer tarihi Bölgelerine de geziler yapacağız"

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