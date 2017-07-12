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12 Temmuz 2017 15:33

Mini Çim Saha turnuvası

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde ilk kez Mini Çim Saha turnuvası düzenledi.

Mini Çim Saha turnuvası

12 Temmuz 2017 15:33


Korkuteli Belediyespor kulübü tarafından düzenlenen Mini Çim Saha Turnuvası 2 grup halinde 16 takımın katılımıyla başladı.


A Grubunda; Korkuteli Ulaşım Spor, Yazır Mahalle Spor, Maden Spor, İlla Simit Kafe Spor, Çorbacım Resteurant Spor, Yeşilyayla Spor, Belediye Fen İşleri, Çatal Bıçak Spor,


B Grubunda; Merkez Et Köfte Spor, Ay Yıldız Spor, Anadolu Gençlik Spor, Memioğlu İnşaat Spor, Müftülük Spor, Akif Torun Spor, Kortaş Soğuk Hava İmecik Spor, Aşçıoğlu Emlak Mekan Cafe Spor.


Turnuvanın ilk maçında Yazır Mahalle Spor, rakibi Maden Spor’u 12-1 yenerken, Korkuteli Ulaşım Spor, İlla Simit Kafe Spor’u son dakika golü ile 3-2, Ay Yıldız Spor, Anadolu Gençlik Spor’u 12-7 yendi.




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