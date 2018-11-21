Minibüs tır dorsesine çarptı: 2 çocuk yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman K. yönetimindeki 07 LIN 48 plakalı minibüs, Manavgat Salkımevler Mahallesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 07 LAV 89 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 2 ve 4 yaşlarındaki F.İ.K. ve S.E.K. hafif yaralandı. Çocuklar olay yerine gelen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.