Minik Efe, ilk defa 2 kulağıyla duymaya başladı

Hayatı boyunca ilk defa iki kulağıyla birlikte duymaya başlayan minik Efe, adeta yeniden doğdu.

2012 yılında geçirdiği ameliyatla kafasına algılayıcı yerleştirilen ve harici olarak kullandığı işitme cihazıyla duyabilen minik Tahsin Efe Yılmaz’ın dünyası, geçtiğimiz aylarda kaybolan cihazı sebebiyle sessizliğe gömüldü. Kafasındaki algılayıcıya rağmen harici cihaz olmadığı için duyamayan, duyamadığı için de konuşamayan Minik Efe’nin apartman görevlisi olan babası Halil Yılmaz, 6 bin 500 euro değerindeki işitme cihazı için gözyaşları arasında hayırseverlerden yardım istedi. Çıkan haberlerin ardından Türkiye minik Efe için seferber oldu. Efe’nin tekrar duyabilmesi için yardım etmek isteyen duyarlı vatandaşlar Efe’nin yardım çığlığının yayınlandığı yayın organlarının telefonlarını kitledi. Bazı hastaneler ise minik Efe’ye yeni ve ileri teknolojili cihaz sağlamayı dahi teklif etti.

24 saat dolmadan cihaz bulunmuştu

Yapılan haberin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, daha önce Antalya’ya tatil için geldiği sırada cihazı bulup kaldığı otele teslim eden bir vatandaş, televizyondaki Efe’nin yardım çığlığını görür görmez, haberin yayınlandığı televizyon kanalına bilgi verdi. Daha sonra baba Halil Yılmaz’a ulaşılarak, cihazın otelde olduğu bilgisi verildi. Heyecanla otele giden baba Yılmaz, cihazı teslim alarak oğlu Efe’ye taktı. Minik Efe’nin gözyaşları yerini gülücüklere bıraktı.

Hayırsever iş adamı sayesinde Efe adeta yeniden doğdu

Minik Efe’nin mutluluğunun ekranlara yansımasının ardından Sakarya’dan isminin gizli tutulmasını isteyen bir iş adamı, Baba Halil Yılmaz’a ulaşarak, diğer kulağının duyması için tüm masraflarını karşılayacağını iletti. Aldıkları haber karşısında mutlulukları ikiye katlanan aile, teklifi kabul ederek, Efe’ye ilk işitme cihazının takılacağı İzmir’in yolunu tuttu. Karşıyaka Zübeyde Hanım Başkent Üniversitesi Hastanesine gelen aile, burada ilk ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Levent Olgun’un yanına gitti. 28 Eylül’de ameliyata giren Efe’nin kafasına yeni işitme cihazının algılayıcısı takıldı. Aradan 2 hafta geçtikten sonra ise 22 bin liraya alınan yeni işitme cihazı da diğer cihaza monte edilerek Efe’nin kulağına takıldı. İlk başta ikinci kulağa ses verilmezken Efe için bazı testler uygulandı. Tarihler 10 Kasım’ı gösterdiğinde minik Efe ilk defa iki kulağıyla birlikte duymanın mutluluğunu yaşadı. Efe’nin ameliyat masrafları dahil tüm ihtiyaçları ise yaklaşık 72 bin liraya mal oldu.

"Hırçınlığı azaldı, konuşması düzeliyor"

Efe’nin iki kulağıyla duymaya başladıktan sonra konuşmasında düzelmeler olduğunu belirten Baba Halil Yılmaz, "İlk cihazda biraz daha hırçındı. İkinci cihaz takılınca ise duymaya başladı. Önceden çok duymuyordu, duymayınca hırçınlık vardı. Şimdi duyduğu için hırçınlığı azaldı. İlk etapta sesi vermediler. Her ayın 15’inde sesi yükseltiyorlar. Ocak 15’te gayet iyi bir şekilde duyabilecek" dedi.

"Hayırsever iş adamını hiç görmedim ve tanımıyorum"

Hayırsever iş adamının kim olduğunu bilmediğini ve sadece telefonda görüştüğünü aktaran Yılmaz, "Kendisiyle sadece telefonda görüştük. Allah ondan bin kere razı olsun. Ne desem boş. Allah böyle hayırseverleri başımızdan eksik etmesin, ne muradı varsa versin. Kelimelerle anlatılmaz bu durum. Kendi çocuğum için değil artık, benim çocuğum gibi durumda olan birçok aile var ve onlara da hayırseverlerin yardım eli uzatmasını istiyorum" diye konuştu.