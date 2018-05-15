Minik Elif için 25 bin imza toplandı

Tarkan’ı görmek isteyen Minik Elif’e kampanyada destek verenler arasında çok sayıda sanatçı da yer aldı.

4 buçuk yıl önce Antalya’daki özel bir hastanede dünyaya gelen Elif Toprak, solunum sıkıntısı nedeniyle 33 gün kuvözde kaldı. Bu sırada minik Elif’e umbilikal ven kateteri (göbekten damar yolu işlemi) uygulandı. İşlemin ardından 33 gün boyunca hastanede kalan Elif, taburcu edildikten sonra annesi Semra Nergiz ile evlerine gitti. Bir ay boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamayan Elif, sürekli kusmaya başlayınca annesi tekrar tedavi gördüğü hastaneye götürdü. Burada 75 gün daha tedavi gören minik Elif’e iddialara göre teşhis konmadı. Bunun üzerine Hacettepe Üniversitesine giden acılı annenin kızına, göbekten damar yolu işlemine bağlı portal hiper tansiyon ve özafagus mide varisleri teşhisi kondu. Tedavisine hızla başlanan Elif, 4,5 yaşına kadar 5 kez mide kanaması geçirdi, 9 kez endoskopi işlemi gördü ve 21 kez ameliyat geçirdi.

38 sanatçı destek verdi

Teşhisin ardından konuyu yargıya taşıyan anne, Change.org üzerinden de imza kampanyası başlattı. Yaklaşık 5 ay önce başlatılan kampanyada Mayıs ayı itibariyle 25 bin imza toplandı. Kampanyaya aralarında Cem Adrian, Fulden Uras, Kutsi, Yeşim Salkım ve Ezgi Mola gibi isimlerin yer aldığı 38 ünlü de destek verdi.

Hayali Tarkan’ı görmek

Sistemde toplanan 25 bin imzanın Adalet Bakanlığına elektronik posta gönderildiğini kaydeden anne Semra Nergiz, destek olan vatandaşlara ve sanatçılara teşekkür etti. "O isimler benim için çok kıymetli" diyen Nergiz, "O kadar çok yazdım ki hepsine, beni görmezden gelmeyip destek oldular. Hepsine bir bir teşekkür ediyorum" diye konuştu. Nergiz ayrıca, hukuksal mücadelesine devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Minik Elif ise ünlülerin verdiği destekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, hayalinde Tarkan ile bir araya gelmek olduğunu söyledi.