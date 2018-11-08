Minik Kalplerden Sosyal Market'e yardım projesi

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, “Değerler Eğitimi” kapsamında Manavgat Belediyesi'ne bağlı Sosyal Market'i ziyaret ederek, topladıkları yardım malzemelerini bağışladı.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Sosyal Market'e eşya ve kıyafet yardımında bulundu. “Değerler Eğitimi” kapsamında çocuklarda yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla, kullanılabilir eşyalar hazırlandı. Çocuklar evlerinde aileleri ile birlikte hazırladıkları poşetleri Sosyal Market çalışanlarına teslim etti. Sosyal Market çalışanları, miniklere sistemin işleyişi hakkında bilgi de verdi. Ziyaret sonunda, öğrenciler ve öğretmenler projenin anısına fotoğraf çektirdi.