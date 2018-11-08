İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik Kalplerden Sosyal Market'e yardım projesi

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, “Değerler Eğitimi” kapsamında Manavgat Belediyesi’ne bağlı Sosyal Market’i ziyaret ederek, topladıkları yardım malzemelerini bağışladı.

Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, “Değerler Eğitimi” kapsamında Manavgat Belediyesi'ne bağlı Sosyal Market'i ziyaret ederek, topladıkları yardım malzemelerini bağışladı.


Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Sosyal Market'e eşya ve kıyafet yardımında bulundu. “Değerler Eğitimi” kapsamında çocuklarda yardımlaşma duygularını geliştirmek amacıyla, kullanılabilir eşyalar hazırlandı. Çocuklar evlerinde aileleri ile birlikte hazırladıkları poşetleri Sosyal Market çalışanlarına teslim etti. Sosyal Market çalışanları, miniklere sistemin işleyişi hakkında bilgi de verdi. Ziyaret sonunda, öğrenciler ve öğretmenler projenin anısına fotoğraf çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.