Minik öğrenciler barınaktaki hayvanlı besledi

Antalya'nın Kumluca ilçesi Atatürk ortaokulu 5 / A sınıfı öğrencileri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısı ile Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kumluca Atatürk Ortaokulu 5 / A Sınıfı Öğrencileri 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü Dolayısı ile Kumluca Belediyesine ait barınağa, Okul Müdürleri Ahmet Özdemir ve öğretmenleri ile birlikte geldiler. Barınağı inceleyen, yavru köpekleri seven öğrenciler beraberinde getirdikleri mama ve sütleri barınakta bulunan hayvanlara verdiler. Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, öğrencilere barınak ile ilgili bilgi verdi.

Kumluca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden çocuklar, kedi ve köpeklerin bulunduğu barınağı ziyaret etmekle çok mutlu olduklarını, hayvanların çok iyi bakılmasından dolayı çok memnun kaldıklarını ve her insanın hayvanlara böyle davranmaları gerektiğini söylediler.

Kumluca Atatürk Ortaokulu Müdürü Ahmet Özdemir; “ Öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için onlarında bir canlı olduğunu, onlara sahip çıkılması gerektiğini, yardım edilmesi gerektiğini öğrencilerimize öğretmek için hayvan barınağına ziyarette bulunduk.” dedi.

Kumluca Belediyesi veteriner Hekimi Sinan Ulusoy ise Kumluca Belediyesi olarak sokak hayvanlarının, bakım beslenmesini ve rehabilitasyonunu gerçekleştirdiklekrini belirterek " Atatürk İlk Öğretim Okulu Öğrencilerimiz barınağımızı ziyaret ettiler. Mama ve süt yardımında bulundular. Öğrencilerimizin bu davranışından çok memnun olduk” dedi.