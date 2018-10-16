Minik öğrencilere el yıkamanın önemi anlatıldı

Muratpaşa Belediyesi, 15 Ekim Dünya El Yakıma Günü dolayısıyla Çağlayan Mahallesi'nde bulunan kreşinde çocuklara el yıkamanın önemini ve nasıl el yıkamaları gerektiğini anlattı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nca (UNİCEF), kabul edilen 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde Muratpaşa Belediyesi Çağlayan Mahallesi'nde bulunan merkez kreşinin minik öğrencilerine el yıkamanın önemini ve doğru yöntemle ellerin nasıl yıkanması gerektiğini anlattı. Eğitmenler, el yıkama alışkanlığıyla birlikte yani doğru teknikle ve yeterince süre ayırarak eller yıkandığında solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere, nezle, grip, soğuk algınlığı gibi solunum sistemi hastalıklardan korunabileceğine dikkat çekerken “Ellerimizi yıkamak bizi koruyacak ve hasta olmamamızı sağlayacaktır” dedi. Kadın Aile Müdürlüğü tarafından verilen eğitimlerde Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz da yer alınken eğitimin sonunda çocuklara sertifikaları verildi.