Minik Özgü’nün ölümünde kahreden detay

Özgü’ye çarpan sürücünün, kazadan 2 saat önce aracında alkol alıp şarkı söyleyerek Antalya sokaklarında gezdiği bu anları ise sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştığı ortaya çıktı. Görüntüleri ortaya çıkaran baba ikinci kez yıkılırken "O sürücünün birinin canını yakacağı belliymiş. Şimdi tutuklu, ama onun en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi. Sürücünün 104 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 63 yaşındaki babaannesi Gülşen Ekinak ile birlikte gezmeye çıkan Güzeloba İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi Özgü İzem Ahırlı’ya, eve dönerken Atatürk Caddesi üzerindeki yaya geçinden yolun karşısına geçtiği sırada İ.Y.’nin kullandığı otomobil çarptı. Babaanne ve torunu çarpmanın şiddetiyle yola savrulurken, sürücü İ.Y, minik Özgü’yü alarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yaralı babaanne ise olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazada, talihsiz kız yaşamını yitirirken, babaanne ise ağır yaralandı.

Babası sinir krizleri geçirmişti

Kazanın ertesi günü minik Özgü’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, cenazeyi almaya gelen baba Ferhat Ağırlı uzun süre gözyaşı döküp sinir krizleri geçirdi. Ayakta zor duran babayı, yakınları da gözyaşı içerisinde teselli etti.

Özgü’ye çarpmadan 2 saat önce arabada alkol şişesiyle canlı yayın

Olay sonrası polis tarafından gözaltına alınan İ.Y’nin 104 promil alkollü olduğunu tespit edildi. Atatürk Devlet Hastanesinde taşeron firma üzerinden çalıştığı da öğrenilen İ.Y’nin, 19.30’da gerçekleşen kazadan 2 saat önce ise Akdeniz Bulvarı üzerinde arabasını sürerken müzik eşliğinde alkol şişesiyle sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazadan yarım saat önce de yine sosyal medya hesabından ‘midye yemek isteyen gelsin’ diyerek fotoğraf paylaştığı görüldü.

"Kızımı hastaneye yarım saat geç götürdü"

Yaşananlar karşısında güçlükle ayakta durabilen baba Ferhat Ahırlı, kızını hayattan koparan sürücünün 1.16 promil alkollü çıktığını belirterek, "1,16 promil çıkmış. 0.86 karakolda 2 saat sonra ifade verdikten sonra çıkan promil sayısı. Polis raporunda da 0.86 artı 0.30 yazıyor" dedi. Sürücünün kaza sonrası kızını alarak hastaneye götürdüğünü söyleyen acılı baba, İ.Y.’nin bu davranışının doğru olmadığını ve kızını hastaneye geç götürüldüğünü ileri sürdü. Ahırlı, "Sen yaralı bir insanı nasıl kaldırıyorsun? Orada taksiciler kaza sonrası dokunma demişler, götüreceksen de yakın hastaneye götür demişler. Panikle veya hastanede çalıştığı için devlet hastanesine götüreceğim demiş. Olay 19.35’de oluyor, onun hastaneye girişi 20.00. 25 dakika sürüyor hastaneye girişi. Artık yolda ne muhasebe yaptılar, bira şişelerini mi attılar bilinmiyor. Hastane kayıtlarına baktık, orada kan testi yapmışlar, kendisini iyi niyetli göstermek için alkollüyüm demiş" diye konuştu.

"Bira şişesi kucağında bir de bununla gurur duyuyor"

İ.Y.’nin otomobiliyle seyir halindeyken alkol şişesi ile sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından canlı yayın yaptığını gördüklerini de dile getiren Ahırlı, "Bira şişesi kucağında seyir halindeyken kaç tane canlı yayın yapmış. Bir de bununla gurur duyuyor, makaslar atıyor. O sürücünün birinin canını yakacağı belliymiş. Şimdi tutuklu, ama onun en ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Zor kavuştuk, kolay kaybettik"

Antalya’ya yeni bir başlangıç için geldiklerini kaydeden Ferhat Ahırlı, "İstediğimiz zamanlarda çocuğumuz olmadı. 5-6 sene bekledik. Doktorlara gittik ama tüp bebeğe başvurmadık. Bebeğimizin olmayacağını kabullenmiştik. Hiç bebeğimiz olacağını umut emiyorduk. Vazgeçtiğimiz anda müjdeli haber aldık. Dualarımız kabul olmuştu. Özgü’ye zor kavuştuk, kolay kaybettik gitti" dedi.

Özgü’nün ölümünden babaannenin haberi yok

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.Y, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan aynı kazada ağır yaralı olan 63 yaşındaki babaanne Gülşen Ekinak’ın, normal servise alındığı torunun hayatını kaybettiğinin henüz söylenmediği öğrenildi.