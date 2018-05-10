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10 Mayıs 2018 11:25

Minik yüreklerden annelere anlamlı kutlama

Antalya Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Merkezi’nde Anneler Günü programı düzenlendi.

Minik yüreklerden annelere anlamlı kutlama

10 Mayıs 2018 11:25


Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Merkezi’nin kuruluşundan bu güne her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Anneler Günü programına 90 öğrencinin annesi davet edildi. Programa ayrıca Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, annesi Türkan Sözen ve eşi Hatice Sözen de katıldı. Başkan Sözen, “Siz anneler bizler için önemlisiniz. Bu ülkenin geleceği olan çocukları bizlere, ülkeye, Manavgat’a kazandırmakla çok kutsal bir duruşunuz var. Bu ülkeyi yöneten, sorumluluk alan, ülkenin geleceğini hazırlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ümüz ve silah arkadaşlarını doğuran, yetiştiren, sorumluluk noktalarına getiren de annelerdir. Annemin programa davet edilmesi ve kendisinin de davete lütfetmesi benim için gurur kaynağıdır. Çocuklarınızı bizlere emanet etmeniz, buraya getirmeniz de bizler için son derece önemli. Ben öncelikle anneliğinizden dolayı, sonra veli olmanızdan dolayı, daha sonra da çocuklarınızı emanet ettiğiniz için hepinize hem ekibim hem de kendim adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.



Çocuklardan annelerine hediye


Programın devamında, Başkan Sözen, annesi Türkan Sözen, eşi Hatice Sözen ve anneler ile birlikte Anneler Günü pastası kesildi. Pasta kesimi kokteyl ile devam etti. Kokteylin ardından her sınıfta öğrenciler annelerine hediye sunarak, gösteri yaptı. Çocuklar Türkan Sözen ve Hatice Sözen’ e de hediye takdim etti.


Manavgat Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakım Merkezi Anneler Günü programı düzenlenen eğlencenin ardından sona erdi.




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