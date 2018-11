Minik yüreklerden Kızılay'a destek

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir okulda öğrenim gören anaokulu öğrencileri, Kızılay Haftası nedeniyle etkinlik düzenledi. Ellerinde pankartlarla Kızılay tarafından kurulan çadır önünde toplanan minikler, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kızılay Haftası nedeniyle Alanya Alaaddin Keykubat Anakolu'nda görev yapan öğretmenler, öğrenciler ve veliler etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında kan vermenin önemi hakkında minik öğrenciler bilgilendirilirken, velilerde kan bağışında bulundu. Ellerinde kan vermenin önemini anlatan pankartlarla Hükumet Meydanı önündeki Kızılay Alanya Şubesi'nin kurduğu kan verme çadırına gelen çok sayıda minik öğrenci, sloganlar atarak vatandaşları kan vermeye davet etti. Minikler ayrıca kan vermenin önemini anlatan resimleri de vatandaşlara verdi.

“Herkesi kan vermeye davet ediyoruz”

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, minik öğrencilere kan vermenin bilincini aşıladıklarını söyledi. Hüseyin Er,” Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımıza yardım bilincinin aşılanması ve kan vermenin can kurmak anlamına geldiğini ifade etmek için böyle bir farkındalık yaptık. Küçük ama kalpleri büyük öğrencilerimizle Kızılay'a destek vermek için bugün burada toplandık. Herkesi kan vermeye davet ediyoruz. Çünkü verilen her kan, kurtarılan bir candır. Savaşta ve barışta sadece Türkiye değil, tüm dünyada insanlığı dar düştüğü vakitlerde her konuda yardım olan Türk Kızılay'ına destek vermek için buradayız. Katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.