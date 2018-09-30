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Minikler çevre temizliği yaptı

Antalya’da anaokulu öğrencileri Konyaaltı Sarısu Plajı’nda çevre temizliği yaptı.

Antalya'da anaokulu öğrencileri Konyaaltı Sarısu Plajı'nda çevre temizliği yaptı.


Konyaaltı ilçesi'nde bulunan Pembekule Montessori Anaokulu öğrencileri 'Temiz çocuk, Temiz toplum, Temiz çevre' sloganıyla Sarısu Pjalı ve Piknik alanında çevre temizliği yaptı. Anaokulu'na bağlı yaklaşık 50 minik öğrenci bölgede daha önce piknik yapan yetişkinler tarafından bırakılan atıkları temizlediler. Temizlik esnasında öğretmenler minik çevrecilere çevre duyarlılığını arttırmak için bilgiler verdiler. Çocuklara çevre duyarlılığını küçük yaşlardan itibaren aşılamak için bu tarz bir çalışma yaptıklarını belirten Anaokulu öğretmenlerinden Mukerrer Oğuz, "Okulumuzda öğrencilerimizle bir proje geliştirdik. Piknik ve sahil alanlarının nasıl kullanılması gerektiği konusunda sohbet ettik. Ve Çevre bilincini küçük yaşlarda kazanmaları için böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Büyüklerimizin bıraktığı çöpleri temizledik" dedi.

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