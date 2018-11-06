Minikler Kızılay Haftasında afet eğitimi aldı

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde anaokulu öğrencileri Kızılay haftası kapsamında afet eğitimi aldı.

Kumluca'da Portakal çiçeği anaokulu yönetimi Kızılay haftasında öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla afet eğitimi aldırdı. Okul Müdürü Hatice Kara, “Her yıl 29 Ekim -4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay haftasında bilinçlendirici bir etkinlik düzenledik. Etkinlikteki amacımız; Doğal afetlerde nasıl davranılması gerektiği, kan bağışının önemi, yardıma muhtaç insanlara yardım etmenin önemini öğrencilerimize kazandırmaktır. Bu amaçla bir afet sonrası yaşananları Kızılay'ın yardıma gelmesini, yaralıları ve doktorları canlandırarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Öğrenmede senaryonun önemine dikkat çeken Kara, “36 -72 aylık çocuklarda deneyimleyerek öğrenmeyi kolaylaştırdığı için afet senaryosu düzenledik. Senaryonun içeriğinde miniklerin hazırladığı deprem tatbikatı senaryolu drama ile Kızılay'ın önemine dikkat çekti. Afet sonrası yaşananları, Kızılay'ın yardıma gelmesini yaralıları ve doktorları canlandırdı. Çadır, aşevi, çadırda hastalar kurarak kızılayı dolu dolu yaşayarak, hayal ederek alışılmışın dışında çalışmalar yaparak öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya çalıştık” dedi.