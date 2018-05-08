Minikler trafikte vatandaşları uyardı

Alanya Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Eğitim Derneği kazaların önlenmesinde trafik kurallarının ve eğitimin önemine dikkat çekmek için düzenlediği organizasyonla toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalıştı. Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen organizasyonda alkol testi gözlüğü ve trafik testleriyle vatandaşlar kuralları yaşayarak öğrendiler. Alanya Belediyesi minik trafikçiler üyeleri de sürücülere ve yolculara broşür dağıtarak günün anlamına dikkat çektiler.