Miniklerden Başkan Çalık'a anlamlı hediye

Antalya'nın Serik İlçesinde Akçaalan Anaokulu öğrencileri, Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı makamında ziyaret ederek, Cumhuriyet'in 95. Yılı etkinlikleri için hazırladıkları Atatürk Panosunu hediye ettiler. Duygu ve düşüncelerini aktardıkları mektupları Başkan Çalık'a okudular.

Yapılan ziyaretten ve dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çalık, minik öğrencilerle sohbet ederek, tek tek ilgilendi. Çalık; “Çocuklarımız yarının büyükleri, geleceğin güvencesidirler. İnsanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunmasına ve iyi yetişmesine bağlıdır. Bunun için belediye olarak her zaman eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Bugün burada bizleri ziyaret eden tüm çocuklarımıza ve onları yetiştiren öğretmenlerine ve ailelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.