Miniklerden buz pistine büyük ilgi

Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Parkı yakınında bulunan Magic İce Buz Pisti, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından sıkça ziyaret edilen buz pisti, öğrencileri bekliyor.

Buz Pisti Koordinatörü Ali Yamanlar, öğrencilerin piste gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, “Özellikle okul gruplarıyla gelen öğrencilerimize özel eğitimler sunuyoruz. Okul grupları, sosyal etkinlerini bu tip bir spor dalında değerlendirerek yeni bir deneyim kazanıyorlar” dedi.