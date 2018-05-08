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08 Mayıs 2018 10:27

Miniklerden buz pistine büyük ilgi

Antalya Teneffüs Park yakınında bulunan Buz Pisti’ne, ilkokul ve ortaokul öğrencileri büyük ilgi gösteriyor.

Miniklerden buz pistine büyük ilgi

08 Mayıs 2018 10:27


Muratpaşa Belediyesi Teneffüs Parkı yakınında bulunan Magic İce Buz Pisti, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından sıkça ziyaret edilen buz pisti, öğrencileri bekliyor.


Buz Pisti Koordinatörü Ali Yamanlar, öğrencilerin piste gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını dile getirerek, “Özellikle okul gruplarıyla gelen öğrencilerimize özel eğitimler sunuyoruz. Okul grupları, sosyal etkinlerini bu tip bir spor dalında değerlendirerek yeni bir deneyim kazanıyorlar” dedi.




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