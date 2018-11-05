İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Miniklerden Lösemi hastası çocuklara "Maskeli" destek

Antalya’da ilkokul öğrencileri, lösemi hastası çocuklara ‘Maske’ takarak destek verdi.

Antalya'da ilkokul öğrencileri, lösemi hastası çocuklara ‘Maske' takarak destek verdi.


Muratpaşa İrfan ilk İlköğretim okulu öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemi hastası çocuklara ve hastalığa dikkati çekmek için etkinlik düzenledi. Öğrenciler bu hastalığa ve haftaya dikkat çekebilmek için, maske takarak afiş açtılar. Okulu Müdürü Uğur Kaya, “2-8 Kasım Lösemili çocuklar haftası için bizde kendi okulumuzda öğrencileri bilinçlendirmek adına etkinlik düzenledik, çocuklarımızın bu hastalık hakkında bilgi edinmelerini istedik. Bu hastalığa yakalanan miniklerin neden maske taktığını anlattık. Öğrencilerimiz ve velilerimizde konuya gereken duyarlılığı göstererek etkinliklere katıldılar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.