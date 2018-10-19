Miniklerden örnek davranış

Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde bir anaokulu çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için okul çevresinde belirlenen noktalara mama kapları yerleştirdi.

Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren Pembekule Montessori Anaokulu çocuklara hayvan sevgisini aşılamak için bir projeye imza attı. Anaokulu yetkilileri çocukların küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini kazanması için okul çevresinde belirlenen 10 noktaya mama kapları yerleştirdi. Minik öğrenciler tarafından öğretmenlerinin yardımıyla PVC borular kullanılarak yapılan mama kapları yine çocuklar tarafından belirlenen noktalara yerleştirildi. Ardından öğretmenler tarafından her sınıfa belirli noktalardaki mama kaplarının sorumluluğu verildi. Çocuklar her gün öğretmenleri eşliğinde sokak hayvanlarının beslenmesi için oluşturulan ve sınıflarının sorumluluğunda bulunan mama kaplarını kontrol ederek, maması eksilen kapları dolduruyor.

Anaokulu sahibi Zeynep Hasdal Çolakoğlu, amaçlarının hem çocuklara hayvan sevgisini aşılamak hem de sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olmak olduğunu belirtti. Çolakoğlu, "Hayvan sevgisi çocuğun dış dünyada ki diğer tüm canlılara saygı duymayı ve sevmeyi öğrenmelerine yardımcı oluyor. Şehir hayatında çocuklar son derece hayvan sevgisinden uzak bir ortamda büyüyor. Bizde öğretmenlerimiz ve çocuklarımızla birlikte 'Mama Kabı Projesi' başlattık. Mama kapları yapıp içlerini mamalar ile doldurduk. Bizim için önemli olan bu projeyi bir kere uygulamak değil, mama kaplarını devamlı doldurmak, hayvanlarımızı tok tutmaya çalışmak" dedi.