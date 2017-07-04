Miniklerden rengarenk serinlik

Çocukların suyla dans etmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Antalya’da geçtiğimiz gün son 88 yılın en sıcak havası yaşanırken, vatandaşlar sıcaklardan korunmak için birbirinden ilginç yöntemler bulmaya çalıştı. Uzmanların ’10.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmayın’ uyarısında bulunduğu Antalya’da çocuklar da sıcaktan etkilendi. Hava sıcaklığının gündüz 37, akşam saatlerinde de 30 derece olduğu kentte sıcaktan bunalan ve aileleriyle birlikte sokağa çıkan bazı çocuklar meydanlarda bulunan su fıskiyelerinin altında serinlemeye çalıştı.

Yaşları 1-5 arasında değişen bazı çocuklar Kapalı Yol olarak bilinen Antalya Kazım Özalp Caddesi üzerinde yer alan Attalos Heykeli önüne Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ışıklı su fiskesi altında serinlemenin tadını çıkardı. Minikler ailelerin ellerini bırakarak renkli ışıklar altındaki suyun altına kendilerini atarak, ışıkların peşinde koştu. Minik çocuklar suyun altında hem serinleyip hem de eğlenirken aileler ise çocuklarını hem alkışladı hem de anı cep telefonlarına kaydetti.

"Su fıskiyesinin olduğu alanda dans etti"

Gündüz saatlerinde ise 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir gen, Antalya’nın sıcak havasına dayanamayınca kulağındaki kulaklıkla su fıskiyesinin altına girerek serinlemeye çalıştı. Genç, müzik dinleyerek çevredekilere aldırış etmeden suyun içinde dans etti. Çevredeki vatandaşlar, gence ’bravo’ diyerek tempo tuttu. Bazı vatandaşlar ise, gencin dans etmesini telefonlarına kaydetti. Genç, bir süre su fıskiyesinin olduğu alanda müzik dinleyerek dans ettikten sonra alandan uzaklaştı.

"Çocukların haklı olarak suyun altına girmesi normal"

1,5 ve 3,5 yaşındaki 2 çocuğuyla sıcak havadan dolayı dışarıya çıktıklarını söyleyen Mehmet Şirin, "Çocukların suyun altında eğlendiğini görünce bizim bile giresimiz geliyor. Bu kadar sıcak hava olunca çocuklar haklı olarak suyun altına girmesi normal. 2 tane çocuğum var şuan da ikisi suyun altında oynuyorlar. Suyun altında eğleniyorlar. Belediyeye de teşekkür ederim onlar sayesinde çocuklar bu şekilde serinliyor. Çocukların sıçrattığı suyla az da olsa bizde serinliyoruz" dedi.

"Çocuklar bu şekilde serinliyor"

Çocuğu suyun altında eğlenen Neslihan Sancar ise, "Hava çok sıcak çocuklar bu şekilde serinliyor ama biz serinleyemiyoruz bu Antalya sıcağında. İlk biz geldik buraya oğlumu hep getiriyorum. Biz her geldiğimizde çocuklarım böyle serinliyor" diye konuştu.