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Miniklerden sevimli dostlara ziyaret

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile Hayvan Barınağı, Hayvan Hakları Haftası ve Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çocukların akınına uğradı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Hayvan Hakları Haftası ve Hayvanları Koruma Günü kapsamında Hayvanat Bahçesini gezdi. Miniklerin hem eğlendiği hem de hayvanları tanıdığı gezide renkli anlar yaşandı. 5-6 yaş grubu kreş öğrencileri, belgesellerden ve kitaplardan gördükleri vahşi hayvanları yakından inceleme fırsatı bulurken, keyifli bir gün geçirdi.



Hayvan sevgisi anlatıldı


Antalya'nın çeşitli bölgelerindeki ilkokullardan gelen öğrenciler, sahipsiz hayvanların bakımının yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti. Ziyarette hayvanlara yönelik şiddeti önlemek ve çocukları bilinçlendirmek amacıyla Uzman Veteriner Hekim Gülsüm Kulaksız tarafından ‘hayvan sevgisi ve hayvan davranışları' konulu eğitim verildi. Eğitimin ardından öğrencilere oturdukları semtteki sokaklara koymaları amacıyla mama ve su kabı hediye edildi.

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