Miniklere çevre duyarlılığı tiyatrosu

Manavgat Belediyesi ve ÇEVKO’nun birlikte düzenlediği, müzikli çocuk tiyatrosu, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde minik öğrenciler ile buluştu. “Başka Manavgat Yok” adlı Atık Geri Kazanım Projesi kapsamında ambalaj atıklarının kaynağında ayrıştırılması, toplanması ve geri kazanımı konusunu işleyen müzikli tiyatro gösterisine, Manavgat genelinde eğitim ve öğretim gören 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü sınıftaki yüzlerce minik öğrenci ve aileleri katıldı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, temiz ve yaşanılabilir Manavgat’ın duyarlı nesiller ile oluşabileceğini ifade etti. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak temiz çevre ve temiz toplum duyarlılığımızı çocuklarımızla birlikte paylaşmak istedik. Daha temiz ve daha yaşanılabilir Manavgat için çevreye ve doğaya sahip çıkma bilinciyle çalışmalarımızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.