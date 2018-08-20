Misinaya dolanan yavru caretta caretta denize ulaşamadı

Caretta carettaları yumurtlama dönemi olan Mayıs ayı sonundan itibaren Yeşilöz Sahili’nde 150 tane yumurta belirlendi. Çevreciler yumurtaların zarar görmemesi için bölgede gece gündüz nöbet tuttu ve Pamukkale Üniveritesi işbirliğinde sahilde yapılan çalışma ile bölgeye kafesler yerleştirildi. Caretta carettaların yumurtadan çıkma döneminin gelmesiyle birlikte kafesler kaldırıldı ve çevreciler her gün sabah sahilde yuvaları kontrol etmeye başladı. Yaklaşık bir aydır düzenli olarak yumurtadan çıkma süreci devam ederken, hafta sonu sahilde yapılan kontrolde çevrecileri üzen bir olay yaşandı.

Yeşilöz Sahili’nde yumurtadan çıkan yavrulardan bir tanesi denize ulaşma serüveninde başarılı olamadı. Sevimli yavru, kumsaldaki misinelere dolandı ve yürüyemedi. Yavru carettanın, misinaların boynuna dolanması sonucu boğularak öldüğü anlaşıldı. Çevreciler, denizden sürüklenerek kıyıya çıktığı tahmin edilen misina nedeniyle yavru carettanın öldüğünü belirterek, denizcilerin ve kumsalı kullanan herkesin daha dikkatli olmasını istedi.