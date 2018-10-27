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Miss Belgium 2019 finalistleri Antalya'da

Miss Belgium finalistleri 12 Ocak 2019’da Belçika’da düzenlenecek final gecesine Antalya’da dinlenerek ve programları kapsamındaki eğitimlere katılarak hazırlanıyor.

Miss Belgium finalistleri 12 Ocak 2019'da Belçika'da düzenlenecek final gecesine Antalya'da dinlenerek ve programları kapsamındaki eğitimlere katılarak hazırlanıyor.


Beraberlerindeki 30 kişilik Belçikalı basın grubu ile Antalya'ya gelen finalistler, 1 hafta boyunca Antalya'da farklı yerlerde çekimler yaparak şehrin tanıtımına da katkı sağlayacaklar. Programları kapsamında doğa ile baş başa bir gün geçiren finalistler, zeytin toplama etkinliğine katıldı. Belçika basınının geniş yer verdiği organizasyon, Belçika'da ilgiyle izlenerek Antalya'nın tanıtılmasına katkı sağlıyor.


Finalistler 26 Ekim Cuma akşamı Barut Lara'da düzenlenen gecede final provası yaparak otel misafirleri ile bir araya geldi. Barut Lara Otel misafirlerinin Belçika'da bulunan üç şehrin güzelini seçtiği gecede Vanina Chouaibi - Miss Wallonia, Aline Elsermand - Miss Flanders ve Shelley Galindo Granados - Miss Belgium güzeli oldu.

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