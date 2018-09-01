Miss Fashion TV Awards’da Van Damme rüzgarı

Organizasyona 30 ülkeden yarışmacı katılırken, birinciliği hak eden ise Moldova’yı temsil eden Gabriela Slivca oldu. Organizasyonun onur konuğu ve jürisi olan Jean Claude Van Damme, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

30 ülkeden yarışmaya katılan 30 yarışmacı, final öncesinde 6 günlük kamp dönemi yaşadı. Türkiye, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Makedonya, İngiltere, Fransa, İsveç, Avusturya, Yunanistan, İsrail, Arjantin ve Almanya başta olmak üzere toplam 30 ülkeden gelen yarışmacılar finale çok sayıda eğlenceli aktivite ve spor etkinliklerine katılarak hazırlandı.

Eğlenceli kamp dönemi ve birbirinden farklı aktivitelerin ardından güzeller, dereceye girebilmek için 31 Ağustos Cuma gecesi podyumdaki yerlerini aldı. Heyecanlı anlara sahne olan final gecesinde; Moldova’dan Gabriela Slivca birinciliği elde ederken, Venezuela güzeli Patricia Acosta ikincilik, İsrail güzeli Romi Nest ise üçüncülük tacını taktı. Yarışmada Türkiye’yi temsil eden Rengin Kurt ise Miss Fotomodel seçildi. Ayrıca, dereceye giren ilk 10 model, 7 Ekim’de KKTC’de yapılacak Fashion TV Model Awards’ın dünya finaline doğrudan katılma hakkı kazandı.

Onur konuğu Jean Claude Van Damme

26-31 Ağustos tarihleri arasında moda dünyasının gözlerini Antalya’ya çeviren organizasyona onur konuğu ve jüri üyesi olarak, dövüş filmlerinin unutulmaz yıldızı ve Belçikalı sporcu Jean Claude Van Damme katıldı. Miss Fashion TV Awards kapsamında otele gelen yıldıza yerli ve yabancı turistlerin ilgisi yoğun olurken, Van Damme sosyal medya hesaplarından da Antalya’ya özel paylaşımlarda bulundu.

Jüride Jean Claude Van Damme’ın yanı sıra, Fashion TV International sahibi Michel Adam, ünlü manken Demet Şener, ünlü modacı ve gelinlik tasarımcısı Liz Martinez, Rixos Sungate Genel Müdürü Derya Billur ve Women Milan Ajans Başkanı Dejan Markovic de yer aldı.