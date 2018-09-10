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Miss Mediterranean 2018 kraliçesi Aylin Sevgili oldu

Bu yıl 19.

'su düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Kraliçesi Antalya'dan yarışmaya katılan Aylin Sevgili oldu.


'su düzenlenen Miss Mediterranean 2018 Belek'te bir otelde yapıldı. 12 gün süren kampın ardından podyuma çıkan 12 finalist sahnede yaptıkları koreografi ve danslarla büyük beğeni topladı. Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Cansel Çevikol Tuncer'in Jüri Başkanlığını yaptığı yarışmada birbirinden seçkin jüri üyeleri arasında ünlü manken Tuğçe Aral da yer aldı.Ünlü manken Tuğçe Aral yeni çıkardığı single albümüyle gecede mini bir konser verdi.


Yarışma sonunda güzellik yarışmasının birincisi Aylin Sevgili oldu. İkinciliği Dilara Ataseven, üçüncülüğü ise Mira Atagül elde etti.

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