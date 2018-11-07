MMO'da Bilirkişilik Sertifikası Töreni

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, düzenlediği Temel Bilirkişilik Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan kursiyerlere için sertifika töreni düzenledi.

Törene MMO Antalya Şube Sekreteri Şenay Demiralay, Şube Saymanı Hakkı Çoşgun ve sertifika almaya hak kazanan bilirkişi adayları katıldı.

Törende Şube Sekreteri Şenay Demiralay, 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında 3 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan 'Bilirkişilik Yönetmeliği' gereği, her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için bu işi yapacak kişilerin bilirkişilik temel eğitimi almaları ve sertifika sahibi olmaları zorunluluğunu getirildiğini belirterek, “Bu yönetmeliğin yayımlanma amacı; bilirkişiliğe bir standart ve kalite getirilmektir. 5 yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin katılabileceği bu eğitimlerin sonrasında katılımcılara sertifikaları verilmektedir” dedi.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, Temel Bilirkişilik Eğitimlerine ilk olarak geçen yıl başladıklarını hatırlatan Demiralay, 2 yılda 400'den fazla bilirkişiyi sertifikalandırdıklarını ifade etti.

Konuşmanın ardından eğitimde başarılı olan kursiyerlere başarı dileklerinde bulunan Şube Sekreteri Şenay Demiralay ve Şube Saymanı Hakkı Çoşgun daha sonra sertifikaları takdim etti.