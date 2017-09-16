MOBESE çalışması tehlikeye davetiye çıkarıyor

Manavgat’ta MOBESE kurulum çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında görevlilerin iş güvenliği kurullarına uymaması ve araç trafik akışı sırasında işaretleme yapmaması ise tehlike ve kazaya davetiye çıkarıyor. İlçede plaka tanıma sisteminin de bulunduğu 5 kameradan bir tanesi Zeynel Şenol Köprüsü doğu tarafına takılırken, köprünün girişine yerleştirilen platforma kameraların takılması sırasında çalışanların hiçbir güvenlik önlemi almadan sirk cambazı gibi demir boru üzerinde çalışmaları köprüden geçen vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşlar, böylesine önemli bir projeyi kuran firmanın işçileri önlem almadan çalıştırmasına tepki gösterdi. Onlarca aracın geçtiği cadde üzerine işaretlenme yapılmadan park edilen kamyonet ise kazaya davetiye çıkardı.