Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 11:59

MOBESE çalışması tehlikeye davetiye çıkarıyor

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kurulum çalışmalarında görevlilerin iş güvenliği kurallarını uygulamaması tehlike ve kazaya davetiye çıkarıyor.

MOBESE çalışması tehlikeye davetiye çıkarıyor

16 Eylül 2017 11:59


Manavgat’ta MOBESE kurulum çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında görevlilerin iş güvenliği kurullarına uymaması ve araç trafik akışı sırasında işaretleme yapmaması ise tehlike ve kazaya davetiye çıkarıyor. İlçede plaka tanıma sisteminin de bulunduğu 5 kameradan bir tanesi Zeynel Şenol Köprüsü doğu tarafına takılırken, köprünün girişine yerleştirilen platforma kameraların takılması sırasında çalışanların hiçbir güvenlik önlemi almadan sirk cambazı gibi demir boru üzerinde çalışmaları köprüden geçen vatandaşları endişelendirdi. Vatandaşlar, böylesine önemli bir projeyi kuran firmanın işçileri önlem almadan çalıştırmasına tepki gösterdi. Onlarca aracın geçtiği cadde üzerine işaretlenme yapılmadan park edilen kamyonet ise kazaya davetiye çıkardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Açık
    31°C
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Açık
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç