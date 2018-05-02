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02 Mayıs 2018 14:02

Mobil kısırlaştırma aracı kırsalın hizmetinde

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan faal şekilde hizmet veren ruhsatlı ve bakanlık izinli mobil kısırlaştırma ünitesi, mahallelerde faaliyetlerine devam ediyor.

Mobil kısırlaştırma aracı kırsalın hizmetinde

02 Mayıs 2018 14:02

Mobil kısırlaştırma aracı 2017 yılında bin 146 kısırlaştırma ve bin 742 hayvanın aşılamasını gerçekleştirdi.


Mobil kısırlaştırma aracının halen mahallelerde faaliyetlerine devam ettiğini belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ali Yavuz, ‘’2017 yılında Akçatı, Uğurlu, Guzyaka, Payallar, Avsallalar, Gedevet mahalleleri ve ayrıca Gündoğmuş ilçesinde faaliyetlerimizi sürdürdük. 2017’de mobil araçla 74 hayvan kısırlaştırılmış ve 74 hayvan rehabilite edilmiştir. 2018 yılında ise Seki, Şıhlar, Gözükücüklü ve Demirtaş, Beyreli, Hocalar ve Büyükpınar Mahallerinde Mobil Kısırlaştırma faaliyetine devam edilerek 21 hayvan daha kısırlaştırılmıştır. Gidilen mahallelerde başvuran vatandaşların hayvanlarına kuduz aşılaması da yapılmaktadır”. Dedi.



Bin 146 kısırlaştırma yapıldı


Kısırlaştırma ünitelerinde 2017 yılında bin 146 adet kısırlaştırmanın gerçekleştiğini belirten Yavuz, ‘’Bununla birlikte bin 742 adet aşılama yapıldı. 2018 yılının ilk çeyreğinde ise 207 kısırlaştırma ve 341 aşılama yapıldı. Ayrıca Veteriner İşleri Müdürlüğüne 408 hayvanla ilgili yapılan bireysel başvurularda değerlendirildi”. dedi


Alanya Belediyesi Mobil Kısırlaştırma aracı komşu ilçelerde de sokak hayvanları için seferber oldu. Gündoğmuş Belediyesi’yle ortaklaşa hazırlanan proje kapsamında ilçede iki gün sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu için çalışmalar yürütüldü.




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