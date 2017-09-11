Modern yaya köprüsü açılıyor

Manavgat Belediyesi, Türkiye’nin ışık, ses ve su gösterisi yapma özelliğine sahip ilk ve tek modern yaya köprüsünün açılışını, 15 Eylül 2017 Cuma günü yapacak. Saat 20.30’da Yukarıpazarcı Irmak Kıyısı’nda yapılacak olan açılış töreninde ünlü sanatçı Ferhat Göçer de konser verecek.

Işık, ses ve suyun dansı

Manavgat’ın bir yakasından diğer yakasına kolay geçişi sağlamak amacıyla hayata geçirilen yaya köprüsünün temeli, 19 Ağustos 2016’da atılmıştı. Yukarı Pazarcı Mahallesi ile Yukarı Hisar Mahallesi’ni birbirine bağlayan yaya köprüsü, ulaşımı rahatlatırken, görsel olarak da bölgeye artı değer kattı. Türkiye’de gövdesi, tek parça halinde montajı yapılan en uzun açıklığa sahip olan köprü, toplam 106 metre uzunluğunda ve 5 metre eninde olarak inşa edildi.

Manavgat Irmağı ile kamusal kullanım alanını bütünleştirici şekilde tasarlanan köprünün imalatı sırasında 200 ton çelik, 32 adet 950 metre uzunluğunda Uzakdoğuda imal edilen sarmal halat kullanıldı. Köprünün inşa aşamasında yine Uzakdoğulu mühendisler ve belediye teknik ve proje çalışanları, büyük emek koydu.

Manavgat halkından tam not aldı

4 adet betonarme temel üzerine oturtulan yaya köprüsü, 122 adet 100 santimetre çapındaki kazıklar yerleştirilerek sağlamlaştırıldı. Tüm doğal ve çevresel değerler korunarak inşa edilen köprüye, vatandaşların ve turistlerin geçerken dinlenebilecekleri ve ırmağı seyredebilecekleri alanlar yerleştirildi. Akşamları görsel şov amacıyla köprü üzerinde 10 farklı ışık animasyonu, müzikle uyumlu şekilde suya yansıtıldı. 21 dakikalık ışık, ses ve su gösterisi seansında toplam 448 ton su kullanıldığı açıklandı. Özellikle akşamları Manavgat’ı bambaşka ışık oyunlarıyla renklendiren köprü, izleyenlerden vatandaşlardan tam not aldı.

Başkan Sözen açılışa davet etti

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, modern yaya köprüsünün açılışına tüm Manavgat halkını davet etti. Sözen, “Yaya köprümüzün yapımı sorunsuz bir şekilde tamamlandı. İki yakayı birbirine bağlayan köprümüz ulaşımı rahatlatırken görsel olarak da bölgeyi güzelleştirdi. Köprümüz yapılırken tüm doğal değerlerimiz korunmuş, tek bir ağaç bile kesilmemiştir. Köprümüzün Manavgat halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.