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12 Temmuz 2018 12:31

Mola Evleri engelli ailelerin yüzünü güldürüyor

Antalya’da, yaşamlarını engelli çocuklarına adayan fedakâr aileler Mola Evleri ile nefes alıyor.

Mola Evleri engelli ailelerin yüzünü güldürüyor

12 Temmuz 2018 12:31


Antalya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye model olan Mola Evleri ile takdir topluyor. Engelli ailelerinin çocukları için huzurlu, güvenli, keyifli, steril bir ortam sunan Mola Evleri, yüzleri güldürüyor. Engelli bireylerin sevinçle karşıladığı örnek proje ile aileler kısa bir mola verirken, çocuklar da eğlenceli ve eğitici etkinliklerle kaliteli zaman geçiriyor. Mola Evleri, çocukların kişisel gelişimine de büyük katkı sunuyor.



Üç merkez ilçede


Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçelerinde bulunan Mola Evleri 3-23 yaş arası engelli bireyleri haftanın 2 günü 4 saat süreyle misafir ediyor. Ayrıca Döşemealtı ilçesindeki aileler de engelli çocuklarını Kepez’deki Demirgül Mola Evi’ne, Aksu İlçesindeki aileler ise engelli çocuklarını Muratpaşa’daki Falez Mola Evi’ne bırakabiliyor. Mola Evlerinden yararlanabilmek için bir gün öncesinden randevu almak gerekiyor.




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