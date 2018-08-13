Moskova’da Alanya’ya büyük ilgi

Moskova’nın Krasnaya Presnya Park’da düzenlenen festivalde, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomiye kadar birçok alanda sergilemeler ve başta Rus turistlerin yaz aylarında sıkça tercih ettiği Antalya olmak üzere pek çok kentin tanıtımı yapıldı. Alanya şehrinin tanıtımını yapan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) da kampanyalarıyla büyük ilgi topladı. Çekilişle Alanya tatili kazanmak isteyen Rus ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. Rus yetkililerden alınan bilgiye göre geçen yıl 150 bin olan ziyaretçi sayısı 2018 festivalinde 200 bin rakamını aştı. ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yarımcısı Mehmet Dahaoğlu, yaptığı açıklamada fuar tanıtımları, yerini festivallere bırakmaya başladı. ALTAV olarak biz de değişimi görüyor ve tanıtım çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda yapılan Büyük Türkiye Festivali’nde Alanya tanıtımı yapmak çok isabetli bir karardı. Bu yıl 2’ncisi yapılan festivalin gelenekselleşmesi durumunda katılımımızı sürdüreceğiz” dedi.