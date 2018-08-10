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10 Ağustos 2018 14:31

Moskova’da Türk Festivali başladı

Rusya’nın Başkenti Moskova’da düzenlenen Türkiye Festivali Türk otelcilerinin yüksek katılımıyla başladı.

Moskova’da Türk Festivali başladı

10 Ağustos 2018 14:31


Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda düzenlenen 2. Türkiye Festivali, Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Krasnaya Presnya Park’ında açıldı. 12 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek festivale 23 otel, 10 bölge, 4 tur operatörü katılırken Türk Hava Yolları da ana sponsor olarak festivaldeki yerini aldı. Festivale katılan TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül stantları ziyaret edenlere Antalya hakkında bilgiler verdi.



"Moskova’da Türkiye her yönü ile tanıtılıyor"


TÜROFED Başkanı Osman Ayık, festivale hem katılımın hem de ziyaretçi sayısının çok iyi olduğunu belirterek, "Moskova’daki Türkiye festivalinde Türkiye her yönü ile tanıtılıyor. Gastronomiden bölgelere, otellerden acentelere kadar herkes bir tanıtım çabası içinde. İlginin büyük olması bizi sevindiriyor" dedi.



"Rusya’dan beklentimiz yüksek"


Moskova Krasnaya Presnya Park’ında düzenlenen Türkiye Festivali’nde yer alan Kemer standı yoğun ilgi görüyor. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Burada yapılan tanıtımlar, ilçemize gelecek turist sayısında önemli bir artış sağlayacaktır. Rusya’daki fuarlara çok önem veriyoruz. Ruslar ilçemize ’Küçük Moskova’ adını taktı. Çünkü Kemer’i adeta ikinci vatanları olarak görüyorlar. Rusya, Ukrayna ve Baltık ülkelerinde katıldığımız bütün fuarlarda ziyaretçi akınına uğruyoruz. Doğal güzelliği, tarihi eserlerinin zenginliği, kaliteli turistik tesisleri Rus dostlarımızın Kemer ilçemize olan ilgisini son derece artırmıştır. Kemer’den yüzde 100’e yakın memnuniyetle ayrılıyorlar. Bu yıl ve önümüzdeki yıllarda Rusya ve Baltık ülkelerinden Kemer’e gelecek turist sayısında rekor artış bekliyoruz Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Festivalin ilk günü akşam saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun da katılacağı festival kokteyli düzenlenecek.




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