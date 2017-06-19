Moskova’daki “Türkiye Festivali”ne ziyaretçi akını

"Türkiye Festivali", Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Rus-Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB) katkıları ve THY’nin ana sponsorluğunda 16-17-18 Haziran 2017 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirildi.

165 dönümlük arazi üzerinde yer alan Park Krasnaya Presnya’da gerçekleştirilen “Türkiye Festivali”, ilk gün yağışlı havaya rağmen 20 bin ziyaretçi ağırladı. Hava koşullarının düzelmesi ile hafta sonuna denk gelen Türkiye Festivali Rus halkının akınına uğradı. Festival, toplam 150 binin üzerinde ziyaretçi sayısına ulaştı.

Rus-Türk sanatçılar aynı sahneyi paylaştı

Türkiye’nin kültürel, turistik ve sanatsal değerlerini Moskova’ya taşıyan Türkiye Festivali’ne Türkiye’den 100’ün üzerinde sanatçı katılırken festival kapsamında yaklaşık 500 kişi görev aldı. Moskova Belediyesi’nin de destek verdiği Türkiye Festivali’nde Rus ve Türk sanatçıların aynı sahneyi paylaşarak Rusça şarkılar söylemesi ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı. Ayrıca festival kapsamında sahne alan Rus pop starları da büyük ilgi gördü. Festival boyunca ana sahne dışında İstanbul ve Kemer sahneleri de gösteri ve konserleri ile dikkat çekti.

Türkiye’den birçok belediye ve kurumun destek verdiği Türkiye Festivali’nde İstanbul, Antalya, Nevşehir, Aydın illerinin yanı sıra Alanya, Kemer, Manavgat, Belek, Bodrum, Kuşadası, Didim gibi turizm destinasyonları da bölgelerini tanıtma fırsatı buldu. Türkiye Festivali, turizm firmalarının da katılımı ile önemli bir tanıtım platformuna döndü.

Moskova’daki organizasyona Devlet Halk Dansları Topluluğu, Devlet Halk Dansları Mehteran Ekibi, Tepecik Flarmoni Orkestrası, Antalya Opera ve Balesi, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü, Güreş Federasyonu, Türkiye Aşçılar Federasyonu da destek vererek festival boyunca sahne alıp gösteriler gerçekleştirdi. Festivalde Rusya’da da ilgi ile izlenen “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin set kıyafetleri sergilendi. Önünde uzun kuyrukların oluştuğu sergi binlerce “Muhteşem Yüzyıl” hayranını zamanda yolculuğa çıkardı.

Birçok etkinliğe sahne olan festivalde, yapılan çekilişlerle 200 kişiye de Türkiye tatili hediye edildi.

Temurci: “Büyük ilgi gördük”

Türkiye Festivali’ni yakından takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurci, Moskova’daki Türkiye Festivali’nin büyük ilgi gördüğünü ve bu festivali geleneksel hale getireceklerini söyledi. Temurci, “Rus halkı festival boyunca çok güzel bir ilgi gösterdi. Burada Antalya’dan İstanbul’a, Aydın’dan Kapadokya’ya, Kapadokya’dan Mersin’e birçok destinasyonumuz Türkiye’nin tanıtımını yaptı. İlgiden dolayı da çok mutluyuz. Bu festivali geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Türkiye’den sanatçılarımız, turizmcilerimiz ve çok sayıda görevli arkadaşımız Moskova’ya gelerek önemli bir işe imza attılar. Tüm sanatçılarımıza Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin hemen hemen bütün unsurlarını görmeniz mümkündü. Pazarı domine eden tur operatörleri, Türk mutfağı, pehlivanlarımız, çocuklar için aktiviteler vb. birçok etkinlik vardı. Gelecek sene daha ciddi bir boyutta burada yer alacağız. Bu festivalin gerçekleşmesini sağlayan başta Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Ayık: “Türkiye’yi Rus halkı ile buluşturduk”

Festivalin ev sahiplerinden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık ise Türkiye Festivali ile alışılmış tanıtım faaliyetlerinin dışına çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Ayık, şöyle konuştu:

“Bu festival, iki ülke arasındaki düzelen ve gelişen ilişkileri tabana indirme amacıyla düzenlendi. Üst yönetimlerde yaşanan yumuşamanın tabana yayılmasında bir takım sıkıntılar olduğunu biliyorduk. Rusya’da halkın belirli bir kısmı Türkiye ile Rusya ilişkilerin düzeldiğinin farkında değil. Bu festival ile bu sorunu aşmayı hedefledik. Türkiye’yi üç boyutlu olarak Rusya’ya getirmek ve halkla buluşturmak istedik; genel manzaraya baktığımda, oldukça da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Açıkçası festivale bu kadar büyük bir ilgi ve katılım olacağını bizler de tahmin edemedik. Önümüzdeki yıllarda çıtayı daha yukarılara taşıyacağımıza inanıyorum.”

Gelecek sene için çalışmalar başladı

Türkiye Festivali Proje Direktörleri Haluk Özsevim de, “Türkiye Festivali ile 150 binin üzerinde Rus ziyaretçi ağırladık. Festival sadece Rus ziyaretçileri değil, Moskova’ya farklı ülkelerden turistik amaçlı gelen insanları da ağırladı. Festival ayrıca Rusya’nın önemli medya kuruluşlarında da geniş yer buldu. Bu sayede Türkiye’nin tanıtımını yaptığımız festival milyonlarca insana ulaşmış oldu. Türkiye’nin kültürel, sanatsal, turizm ve sportif yönünün de tanıtıldığı Türkiye Festivali, tanıtımı farklı bir boyuta taşıdı. Birebir insanlara dokunmayı amaçladığımız bu etkinlik ile doğrudan önemli bir tanıtım gerçekleştirdik. Gelecek sene daha geniş kapsamlı bir organizasyon için şimdiden çalışmalara başladık. Bu festivalde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.