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Motokros Türkiye Şampiyonası 4. Etabı Kumluca'da yapılacak

Türkiye Motokros Şampiyonası 2018 yılı yarışmalarının 4.

ayağı 3-4 Kasım'da Kumluca'da düzenlenecek.


Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Motokros yarışları 2018 yılı yarışma takvimi 4. Etabı 3-4 Kasım tarihlerinde Kumluca'da gerçekleştirilecek. Kumluca Belediyesinde düzenlenen toplantıda yarışma öncesi yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, Belediye Meclis Üyeleri Adem Dalgıç, Adem Çoban, Beykonak Mahalle Muhtarı Ramazan Selçuk, Kumluca Belediyesi Birim Müdürleri, Beykonak Enduro Motosiklet Spor Kulübü Üyeleri katıldı.


Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından sezon içerisinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Motokros Şampiyonası'na ikinci kez ev sahipliği yapacaklarını belirten Belediye Başkanı Yusuf Göven, “Şampiyonanın 4. Etabının ilçemizde yapılacak olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu organizasyonla ilçemizin ve ülkemizin adından en iyi şekilde söz ettirmek istiyoruz. Bu kapsamda belediye olarak uluslararası standartlarda bir pist hazırladık. İlçemizde Türkiye şampiyonasının yapılıyor olması, yaptığımız çalışmaların güzelliğini ve Federasyonumuzun bize verdiği değeri gösteriyor. Tüm motor sporları tutkunlarını bu sportif etkinliği izlemeye bekliyoruz.”

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