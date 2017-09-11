Motorize zabıta göreve başladı

Kemer’de araç trafiğine kapalı bölgelerde daha hızlı ve etkin denetim yapmak amacıyla motorize zabıta ekibi kuruldu. ATV ile hizmet veren iki kişilik zabıta ekibi göreve başladı. Sürekli mobil halde bulunan ekip, genel zabıta hizmetlerinin yanı sıra özellikle seyyar satıcılara, dilencilere, vatandaşı rahatsız edici davranışlarda bulunan şahıslara, işgal ve çevreyi kirletme kabahatlerinde bulunanlara anında müdahale etmek için görev yapacak.

Gül:“24 saat görevdeyiz”

Yeni zabıta ekiplerinin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Motorize zabıta ekibimiz özellikle plajlarda ve trafiğe kapalı bölgelerde daha hızlı ve etkin bir şekilde hizmet verecek. Zabıtamız vatandaşımızın sağlığı ve güvenliği için 24 saat görevdedir” dedi.