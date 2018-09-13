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Motosiklet ile otomobile çarpıştı: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.


Kaza, Manavgat ilçesinin Sorgun Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antbirlik istikametinden gelip Sorgun-Otogar istikametine gitmekte olan M.Y.'nin kullandığı 07 LIY 59 plakalı motosiklet, F.Ö.'nün kullandığı 07 LY 701 plakalı otomobile yandan çarptı. Cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan ve Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü M.Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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