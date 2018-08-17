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17 Ağustos 2018 17:33

Motosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde aşırı süratli olduğu iddia edilen motosikletin minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet minibüse arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

17 Ağustos 2018 17:33


Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Manavgat istikametine giden Tunahan Kaya idaresindeki 35 GD 3923 plakalı motosiklet aynı yönde ilerleyen Nihat K. yöntemindeki 38 NN 586 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet parçalara ayılırken, minibüs ise devrildi. Kazada Tunahan Kaya ile motosikletin arkasında bulunan Sema Kaplan ağır yaralanırken, minibüsün sürücüsü de hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaraları ambulanslarla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Kaya, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Kaplan’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, minibüs sürücüsü Nihat K.’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Nihat K. karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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